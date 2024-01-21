Події

10:57 21.01.2024

Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

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Армія РФ за добу обстріляла дев'ять українських областей, є загиблі та поранені - Міноборони

Російські війська за минулу добу обстріляли дев'ять українських областей, є загиблі і поранені серед цивільного населення, повідомляє Military Media Center з посиланням на інформацію, надану Ситуаційним центром Міністерства оборони.

"Загалом із різних видів озброєння - міномети, артилерія, танки, РСЗВ, ЗРК, БПЛА і тактична авіація - було атаковано 119 населених пунктів і 99 об'єктів інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

 

Теги: #області #обстріли

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