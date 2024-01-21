Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області

Російські окупаційні війська за добу обстріляли вісім громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 173 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Хотинська, Юнаківська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

У Білопільській проведено обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів) і обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано скидання з БПЛА вибухових пристроїв ВОГ (11 вибухів), обстріли FPV дроном-камікадзе (4 вибухи) і мінометні обстріли (11 вибухів).

У ️Хотинській ворог гатив із мінометів (44 вибухи) і ствольної артилерії (13 вибухів).

В Есманьській здійснено обстріл FPV дроном-камікадзе (2 вибухи) та обстріл із мінометів (4 вибухи).

У ️Середино-Будській 6 мін скинули росіяни на її територію. Також були авіаудари - пуски ракет із гелікоптера (8 вибухів).

У Великописарівській зафіксовано скидання з БПЛА вибухових пристроїв ВОГ (8 вибухів), артобстріл (8 вибухів) і мінометний обстріл (7 вибухів).

У ️Юнаківській здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

У ️Миропільській 13 мін скинув ворог на її територію.