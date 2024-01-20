Події

11:21 20.01.2024

Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

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Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

 У ніч на суботу сили протиповітряної оборони знищили 4 із 7 ударних БпЛА типу "Shahed", якими РФ атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували сімома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - рф та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донецькій області. Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три - не досягли своїх цілей", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу вранці.

ППО працювала в межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

 

Теги: #пс_зсу

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