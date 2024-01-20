Окупанти здійснили 70 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупаційні війська за добу здійснили 70 ударів по населених пунктах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Військовослужбовці рф били по 15 містах і селах - зафіксовано 70 ударів", - зазначив він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Так, за словами Малашка, рашисти здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного та Новоіванівки, а також 20 БПЛА-атак по Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Левадному та Полтавці.

Також по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів припало 46 артударів.

"Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - додав глава ОВА.