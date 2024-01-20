Окупанти за ніч обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти за минулу ніч обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 18 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 08:00 суботи.

"Вночі росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Миропільська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.

Так, за відомостями ОВА, по Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Повідомляється, що зі ствольної артилерії ворог гатив по Миропільській громаді (4 вибухи) та Білопільській громаді (4 вибухи).

Крім того, мінометних обстрілів зазнали Свеська громада (4 міни) та Зноб-Новгородська громада (2 вибухи).