Суд обрав запобіжний захід для Юрія Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в 44 млн грн

Брата Ігоря Мазепи Юрія, який є одним із чотирьох підозрюваних у рамках справи про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень, повідомив адвокат Артем Крикун-Труш, повідомляє Суспільне в суботу.

Повідомляється, що Прокуратура просила призначити Юрію Мазепі заставу в розмірі 500 мільйонів гривень. Його підозрюють у співучасті організації злочинного угруповання, яке через схему заволоділо землею, на якій розташована Київська ГЕС.

Раніше повідомлялося, що суд узяв під варту за підозрою в тому самому злочині його брата, Ігоря Мазепу, з можливістю внесення застави в 349 млн 700 тис. грн.