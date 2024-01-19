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22:14 19.01.2024

Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США до початку березня, щоб уникнути шатдауну

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Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США до початку березня, щоб уникнути шатдауну

Президент США Джо Байден підписав документ про фінансування федеральних агентств, який дасть змогу продовжити їхню роботу до початку березня, йдеться на сайті Білого дому.

"Закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024", який передбачає асигнування на 2024 фінансовий рік для федеральних агентств на продовження проектів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроектів про асигнування до 1 березня 2024 року. Для решти восьми законопроектів про асигнування постійна резолюція передбачає фінансування до 8 березня 2024 року", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США в четвер схвалила тимчасовий законопроект щодо фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання частковому закриттю уряду, надіславши його президенту Джо Байдену для остаточного затвердження.

Теги: #сша #фінансування #байден #білий_дім

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