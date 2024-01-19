Суд обрав запобіжний захід для Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом застави у 350 млн грн

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід для директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, через підозру в нелегальному заволодінні земельними ділянками Київської ГЕС, у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 350 млн грн, повідомляє Суспільне.

"Директора інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу суд відправив під варту з альтернативою застави в розмірі майже 350 млн грн, повідомила наша кореспондентка із зали суду", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Суспільного в п'ятницю ввечері.

Повідомляється, що прокуратура просила призначити Мазепі заставу в розмірі 700 мільйонів гривень. Його підозрюють в організації злочинного угруповання, яке через схему заволоділо землею, на якій розташована Київська ГЕС.

Раніше повідомлялося, що суд узяв під варту двох інших фігурантів цієї справи, з можливістю внесення застави в 500 млн грн.