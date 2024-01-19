США знову завдали ударів по позиціях протикорабельних ракет хуситів

США в п'ятницю знову атакували місця розташування протикорабельних ракет заколотників-хуситів у Ємені, повідомляє телеканал CNN із посиланням на неназваного представника американської влади.

Це вшосте за 10 днів, коли США завдають ударів по силах хуситів.

Однак CNN не наводить дані про те, наскільки результативним виявилося чергове застосування сили США проти заколотників. Водночас телеканал нагадує, що раніше у спостерігачів уже виникли питання щодо загальної стратегії США стосовно стримування єменських заколотників і знищення їхніх бойових арсеналів.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАС. Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Єменські заколотники-хусити, своєю чергою, стали обстрілювати судна в Червоному морі. Минулого тижня США і Велика Британія почали завдавати авіаударів по військових об'єктах, що належать хуситам.

Однак, за даними західних ЗМІ, нормальний режим вантажоперевезень через Червоне море порушено, дедалі більше комерційних суден змінює маршрути і рухається навколо Африки.