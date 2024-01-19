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18:49 19.01.2024

Голова Concorde Capital пов'язує своє затримання з участю в русі "Маніфест 42"

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Голова Concorde Capital пов'язує своє затримання з участю в русі "Маніфест 42"

Засновник і голова інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого правоохоронці затримали на українсько-польському кордоні 18 січня, вважає, що це може бути пов'язано з його активною участю в громадському русі "Маніфест 42".

"Це може (...) перегукуватися з нашою ініціативою щодо "Маніфесту", щодо захисту бізнесу від свавілля", - сказав він у коментарі журналістам під час трансляції "П'ятого каналу" з будівлі суду.

За його словами, провадженню, за яким розгортаються всі процесуальні дії, вже 10 років, його зареєстровано ще 2014 року, проте активно розвиватися почало останні півтора місяця.

Як повідомлялося, 18 січня працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції затримали Мазепу на українсько-польському кордоні через нібито організацію схеми протиправного заволодіння земельними ділянками загальною площею 2,4 га, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

У Concorde Capital уточнили, що правоохоронці пропонують обрати Мазепі заставу в розмірі 700 млн грн, а його брату - 500 млн грн.

Теги: #суд #мазепа #коментар

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