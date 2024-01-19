Міноборони України виявило несвоєчасність постачань і низьку якість продуктів харчування у в/ч на сході

Міністерство оборони України, реагуючи на скарги військовослужбовців на якість харчування, провело раптову перевірку складів деяких військових частин на сході країни, і виявило несвоєчасність постачань і якість продуктів, що не відповідає нормам.

"Заступник міністра оборони полковник Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на Сході країни. Причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. Під час перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам", - ідеться в повідомленні Міноборони на офіційному сайті в п'ятницю.

"Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим "візитом" в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні", - сказав Половенко, слова якого наводить пресслужба Міноборони.

Як повідомляється, наразі у Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість і своєчасність постачання продуктів. "Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла у 10-ти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням", - уточнив Половенко.

Згідно з умовами договору, Міністерство оборони в такому разі може замінити постачальника. "Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання – безперервним", - підсумував Половенко.

"За всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти", - резюмує пресслужба Міноборони.