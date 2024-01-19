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13:03 19.01.2024

Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2024" будуть фронтвумен The HARDKISS Саніна, телеведучий Мірошниченко і стендап-комік Байдак

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Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2024" будуть фронтвумен The HARDKISS Саніна, телеведучий Мірошниченко і стендап-комік Байдак

Ведучими фіналу національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, телеведучий Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

"Суспільне Мовлення оголосило ведучих Національного відбору на Євробачення-2024. Серед них: фронтвумен гурту The HARDKISS та ведуча Євробачення-2023 у Ліверпулі Юлія Саніна, офіційний "голос" пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак", - ідеться в повідомленні "Суспільного".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" відбудеться на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня, фінал нацвідбору - 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту.

 

Теги: #євробачення

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