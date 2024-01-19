На Чернігівщині сталася ДТП зі шкільним автобусом і вантажівкою, троє постраждалих - поліція

У Чернігівській області вранці в п'ятницю, 19 січня, сталася ДТП за участю шкільного автобуса, повідомляє пресслужба Чернігівської області.

"Близько 7:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між шкільним автобусом та вантажівкою в Чернігівському районі. Попередньо відомо, що в ДТП постраждали двоє дорослих та одна дитина", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Наразі на місці події працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту.

Усі обставини події з'ясовує поліція.