Гуманітарний комітет ВР звернеться до СБУ, Офісу генпрокурора, МВС і Нацполіції щодо ситуації, пов'язаної з Bihus.Info

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до Служби безпеки України (СБУ), Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ (МВС) і Національної поліції щодо ситуації, пов'язаної з представниками проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info, повідомляє пресслужба апарату парламенту.

"Зважаючи на суспільний розголос щодо ситуації з представниками проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info, комітет звернеться до Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції для вжиття відповідних заходів", - зазначено в рішенні гуманітарного комітету.

Раніше парламентський комітет із питань свободи слова засудив "будь-які дії, що можуть розцінюватися як тиск на медіа, а також як втручання в приватне життя представників журналістського середовища", а його голова Ярослав Юрчишин офіційно звернувся до Офісу генпрокурора та СБУ щодо інциденту, пов'язаного з Bihus.Info.

У комітеті закликали правоохоронні органи всебічно й об'єктивно розслідувати обставини цієї події і, в разі виявлення правопорушень, притягнути винних до відповідальності.

Як повідомлялося, 16 січня в мережі було оприлюднено аудіо- та відеозаписи, з яких випливає, що нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на ці матеріали, серед іншого заявивши, що за членами його команди нібито стежили близько року, ймовірно, з метою дискредитації.

СБУ 17 січня відкрила кримінальне провадження й розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування і відеозйомки представників Bihus.Info. За цим фактом порушено кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).