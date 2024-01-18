Події

16:21 18.01.2024

Гуманітарний комітет ВР звернеться до СБУ, Офісу генпрокурора, МВС і Нацполіції щодо ситуації, пов'язаної з Bihus.Info

2 хв читати

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до Служби безпеки України (СБУ), Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ (МВС) і Національної поліції щодо ситуації, пов'язаної з представниками проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info, повідомляє пресслужба апарату парламенту.

"Зважаючи на суспільний розголос щодо ситуації з представниками проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info, комітет звернеться до Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції для вжиття відповідних заходів", - зазначено в рішенні гуманітарного комітету.

Раніше парламентський комітет із питань свободи слова засудив "будь-які дії, що можуть розцінюватися як тиск на медіа, а також як втручання в приватне життя представників журналістського середовища", а його голова Ярослав Юрчишин офіційно звернувся до Офісу генпрокурора та СБУ щодо інциденту, пов'язаного з Bihus.Info.

У комітеті закликали правоохоронні органи всебічно й об'єктивно розслідувати обставини цієї події і, в разі виявлення правопорушень, притягнути винних до відповідальності.

Як повідомлялося, 16 січня в мережі було оприлюднено аудіо- та відеозаписи, з яких випливає, що нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на ці матеріали, серед іншого заявивши, що за членами його команди нібито стежили близько року, ймовірно, з метою дискредитації.

СБУ 17 січня відкрила кримінальне провадження й розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування і відеозйомки представників Bihus.Info. За цим фактом порушено кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

 

Теги: #комітет #bihusinfo

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 17.01.2024
СБУ розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info

СБУ розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info

20:50 10.01.2024
Профільний комітет Ради рішення щодо законопроєкту про мобілізацію може ухвалити в четвер

Профільний комітет Ради рішення щодо законопроєкту про мобілізацію може ухвалити в четвер

19:21 08.01.2024
Комітет із соцполітики запропонував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію з урахуванням альтернативних законопроєктів

Комітет із соцполітики запропонував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію з урахуванням альтернативних законопроєктів

12:27 08.01.2024
Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

11:18 07.01.2024
Комітет з нацбезпеки ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня

Комітет з нацбезпеки ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня

14:09 05.01.2024
Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

20:55 03.01.2024
Профільний комітет Ради законопроєкт про мобілізацію розглядатиме по блоках

Профільний комітет Ради законопроєкт про мобілізацію розглядатиме по блоках

11:53 22.12.2023
Розширене засідання комітету Ради зі свободи слова за участю медійників відбудеться на початку 2024 року - Юрчишин

Розширене засідання комітету Ради зі свободи слова за участю медійників відбудеться на початку 2024 року - Юрчишин

16:39 09.12.2023
Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

Боротьба за повернення українських журналістів із полону РФ буде серед пріоритетів комітету Ради зі свободи слова - Юрчишин

13:56 09.12.2023
Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

Юрчишин про відновлення доступу журналістів до кулуарів та онлайн-трансляції засідань Ради: Зроблю все, що в моїх силах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мікрорайон Корабел у Херсоні залишився без тепла і газу через обстріли - МВА

Франція поставить Україні 6 САУ Caesar найближчими тижнями

Умєров: Дефіцит боєприпасів і снарядний голод - актуальна проблема, з якою стикаються ЗСУ

Зеленський і Макрон домовилися розпочати підготовку візиту французького президента в Україну

Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року

ОСТАННЄ

НАЗК склало протокол на в. о. голови КСУ за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів

НАЗК внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни

Справу проти Азарова щодо виправдання війни проти України направлено до суду

Мікрорайон Корабел у Херсоні залишився без тепла і газу через обстріли - МВА

Франція поставить Україні 6 САУ Caesar найближчими тижнями

Умєров: Дефіцит боєприпасів і снарядний голод - актуальна проблема, з якою стикаються ЗСУ

Зеленський і Макрон домовилися розпочати підготовку візиту французького президента в Україну

Візит Умєрова до Парижа на відкриття Коаліції артилерії перенесено через участь у Ставці верховного головнокомандувача

Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року

Майно окупованої ЗАЕС передають до статутного капіталу "Енергоатому" так само, як і майно інших атомних станцій, - Котін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА