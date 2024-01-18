Події

15:03 18.01.2024

Візит Умєрова до Парижа на відкриття Коаліції артилерії перенесено через участь у Ставці верховного головнокомандувача

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Візит Умєрова до Парижа на відкриття Коаліції артилерії перенесено через участь у Ставці верховного головнокомандувача

На відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня від Міністерства оборони України представлена українська делегація на чолі із заступником міністра Іваном Гаврилюком.

"Про участь міністра оборони було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що вчора міністр оборони брав участь у Ставці верховного головнокомандувача. Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок", - повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначено також, що команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.

Теги: #франція #перенесення #умєров

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