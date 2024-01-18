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14:49 18.01.2024

Майно окупованої ЗАЕС передають до статутного капіталу "Енергоатому" так само, як і майно інших атомних станцій, - Котін

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Майно окупованої ЗАЕС передають до статутного капіталу "Енергоатому" так само, як і майно інших атомних станцій, - Котін

Після державної реєстрації АТ "НАЕК "Енергоатом" тимчасово окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС незмінно залишається частиною компанії, повідомив в. о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін.

"Майно ЗАЕС передається до статутного капіталу так само, як і майно інших відокремлених підрозділів. Єдина відмінність полягає у тому, що незалежна оцінка майна ЗАЕС проводитиметься після повної деокупації Енергодара", - сказав Котін, слова якого наводить пресслужба компанії на сайті.

Водночас він повідомив, що завдані російськими окупантами збитки станції тільки під час її захоплення в березні 2022 року, а це зруйноване й пошкоджене майно та інфраструктура, попередньо оцінюють у 30 млрд грн. Водночас недоотримана вигода "Енергоатому" через простій ЗАЕС становить понад 167 млрд грн, з яких у 2022 році - 55 млрд грн, у 2023 році - понад 112 млрд грн.

У "Енергоатомі" акцентували, що з початку російської окупації найбільша атомна станція Європи пережила вісім блекаутів. Її обладнання продовжує деградувати, а український персонал працює під постійним тиском нелегітимного керівництва та представників "росатома", страхом знущань і тортур.

При цьому наголошується, що МАГАТЕ не контролює повною мірою ситуацію на станції, оскільки його експертів не допускають до більшості виробничих приміщень.

Як повідомлялося, державна реєстрація АТ "НАЕК "Енергоатом" відбулася 11 січня, як і реєстрація статуту компанії, затвердженого урядовою постановою про утворення АТ від 29 грудня 2023 року.

ЗАЕС не виробляє е/е з вересня 2022 року.

Теги: #майно #енергоатом #заес

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