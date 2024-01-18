Події

13:51 18.01.2024

На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

2 хв читати
На більшій частині України в п'ятницю очікуються опади, на сході та півдні дощі, вдень до 9° тепла

У п'ятницю, 19 січня, у південній частині, східних і Дніпропетровській областях України очікуються дощі; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, вночі місцями пориви вітру 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

На крайньому півдні України в п'ятницю вдень прогнозується до 12°. На решті території помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значний, удень у північній частині невеликі опади; температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу, в центральних областях 0-5° тепла.

Вітер в Україні південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, уночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах західних і північних областей місцями ожеледиця.

У Києві на 19 січня прогнозується вночі помірний, удень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 19 січня найвища температура вдень була 9,8° у 2007 р., найнижча вночі -23,0° у 1942 р.

У суботу, 20 січня, вночі в Україні, крім західної частини, вдень у південно-східних та північно-західних областях сніг (на південному сході вдень із дощем); на решті території без опадів. У південних і східних областях подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у південних, східних областях та в Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, у західних областях близько 0°; у Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 17.01.2024
Цей рік буде складнішим за попередній - президент KSE Милованов

Цей рік буде складнішим за попередній - президент KSE Милованов

12:55 17.01.2024
Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

12:43 15.01.2024
У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

У більшості регіонів України у вівторок прогнозуються опади, на півдні та південному сході дощі, вночі з мокрим снігом

13:22 14.01.2024
В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

В Україні місцями буде помірний сніг, а подекуди й дощ найближчими днями

12:52 13.01.2024
В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

12:02 12.01.2024
Мороз у суботу посилиться, на сході вночі до 20° нижче нуля - Укргідрометцентр

Мороз у суботу посилиться, на сході вночі до 20° нижче нуля - Укргідрометцентр

12:32 11.01.2024
У північних областях України посилиться мороз, на дорогах країни ожеледиця

У північних областях України посилиться мороз, на дорогах країни ожеледиця

13:06 10.01.2024
Мороз ослабне в четвер, місцями очікується невеликий сніг

Мороз ослабне в четвер, місцями очікується невеликий сніг

20:53 08.01.2024
Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

12:14 08.01.2024
Найближчими днями в Україні буде мороз, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні буде мороз, на дорогах ожеледиця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Роковини авіакатастрофи в Броварах: Триває ознайомлення сторін зі 163 томами справи - радник ДБР

Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблоковано технікою румунських фермерів - українська митниця

Ситуація на північному кордоні стабільна, накопичення сил ворога не спостерігається - Наєв

Унаслідок ворожого удару по Куп'янську загинула мирна мешканка

Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків, 134 квартири - мерія

ОСТАННЄ

JYSK відкрив магазин у "Росток community center" у Києві

Роковини авіакатастрофи в Броварах: Триває ознайомлення сторін зі 163 томами справи - радник ДБР

"Укренерго" на четвер прогнозує дефіцит е/е на рівні 3%, графіків відключень не планує

Російська армія обстрілює Херсон із лівого берега Дніпра, чути вибухи - ОВА

Франція обіцяє постачати Києву по 3 тис. снарядів на місяць

Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблоковано технікою румунських фермерів - українська митниця

Міненерго попереджає про зростання нещасних випадків через неправильне поводження з газом у побуті

Кулеба: Концепцію уникнення ескалації потрібно повністю виключити з процесу ухвалення рішень партнерами

Ситуація на північному кордоні стабільна, накопичення сил ворога не спостерігається - Наєв

Кулеба закликав партнерів терміново прискорити ухвалення рішень: Кожен день ваших обговорень в Україні хтось помирає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА