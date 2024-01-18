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08:50 18.01.2024

Окупанти здійснили 179 ударів по Запорізькій області, є руйнування

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Окупанти здійснили 179 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупаційні війська за добу здійснили 179 ударів по Запорізькій області, є руйнування, повідомив очільник ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу рашисти завдали 179 ударів по 25 містах і селах Запорізької області", - зазначив він у телеграм-каналі.

Так, за словами Малашка, 128 артобстрілів припали на території Оріхова, Залізничного, Приютного, Чарівного, Новоданилівки, Новоандріївки, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Також 42 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки. Окупанти вгатили авіаснарядами по Роботиному та Новодарівці, а також здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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