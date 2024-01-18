Уламки ворожого "шахеда" зруйнували покрівлю технічного приміщення та загоряння двох вантажівок на Сумщині

У Сумській області внаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" зруйновано покрівлю технічного приміщення і сталося загоряння двох вантажівок, загалом ліквідовано чотири БПЛА, повідомляє Сумська ОВА.

"Падіння уламків збитого БПЛА типу "шахед" призвело до руйнування покрівлі технічного приміщення та загоряння двох вантажівок", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

Крім того, у середу протягом вечірнього ворожого нальоту сили ППО Сумщини збили ще два ворожі БПЛА типу "шахед".

"Загалом чотири знищених російських "стерв'ятника", - додали в ОВА.