18 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 694 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 694 RUSSIAN AGRESSION

18 січня відзначають День тлумачного словника, День здорової ваги жінок, День технічного обслуговування, День запалювання маяка.

Цього дня, рік тому, сталася катастрофа гелікоптера ДСНС у Броварах. Загинули 14 людей, зокрема всі, хто перебував у гелікоптері (серед них було керівництво МВС України: міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович), і п'ятеро людей на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

60 років тому, 1963 року, засновано футбольний клуб "Карпати" (Львів).

Православна церква вшановує пам'ять святителя Афанасія.

День тлумачного словника

Дата пов'язана з днем народження британського лікаря і лексикографа Пітера Марка Роже (нар. 18 січня 1779 року), творця Тезауруса Роже.

Створення тезауруса Роже розпочав ще 1805 року, а опублікував його 1852 року. У книзі налічувалося близько 15 тис. слів. Результатом багаторічного збору слів став перший сучасний словник синонімів, у якому вони були впорядковані за семантичними категоріями.

Ще цього дня:

1918 - На зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців;

1919 - У Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1919 - У Лондоні засновано автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", яка спеціалізувалася на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році "Бентлі" була придбана компанією "Роллс-Ройс";

1919 - Польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський став прем'єр-міністром Польської Республіки;

1926 - Прем'єра фільму Сергія Ейзенштейна "Броненосець Потьомкін". Фільм входить до десятка найкращих фільмів усіх часів і народів;

1934 - Британську поліцію забезпечили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після скоєння злочину виявився злодій, який викрав у Брайтоні три пальта;

1939 - У Хусті з представників українських партій, за винятком комуністів, засновано Українське Національне Об'єднання - політичну організацію закарпатських українців. 27 січня УНО сформувало список кандидатів у посли до Сейму Карпатської України, які за підсумками виборів усі були обрані, отримавши 92,4% голосів. З окупацією Закарпатської України Угорщиною, УНО припинило діяльність.

1944 - На Волині відбулися перші серйозні зіткнення Української повстанської армії з військами НКВС;

1964 - Американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку куріння для здоров'я;

1995 - Під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався в місті Кобе (Японія), загинуло шість із половиною тисяч осіб;

1996 - На носії нового типу - DVD - вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нова версія її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE", буде випущена на новому носії інформації - Digital Video Disc (DVD). Дані, які раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістилися на одному диску DVD;

1997 - Норвежець Берг Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, який стартував 15 листопада 1996 року.

2010 - Вибухнули кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 Луганська (відділення кардіології). У результаті - 16 загиблих.

Церковне свято

День пам'яті святителя Афанасія

Святитель Афанасій був одним із найвидатніших отців Церкви і захисників православної віри. Він народився 295 року в Олександрії і отримав релігійне виховання в пустелі від Святого Антонія Великого. Був дияконом і секретарем олександрійського єпископа Олександра і брав активну участь у Першому Вселенському Соборі, де заперечував аріанське вчення про нерівність Сина Божого Отцю. Після смерті Олександра він став єпископом Олександрії і продовжував боротися з аріанством, за що його п'ять разів виганяли з кафедри.

Написав багато творів на захист православної догматики, а також біографію Святого Антонія Великого, яка суттєво вплинула на розвиток чернецтва. Афанасій помер 373 року і був проголошений святим. Його мощі зберігаються у Венеції.

Іменини: Оксана, Поліна, Феона, Аполлінарій, Тома, Роман, Марія, Григорій, Дмитро.