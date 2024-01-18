На українсько-румунському кордоні протестувальники планують перекрити ще один пункт пропуску

Румунські протестувальники у четвер планують перекрити ще один пункт пропуску для руху вантажного транспорту, при цьому блокада не торкнеться легкових автомобілів та автобусів, повідомила прес-служба Державної митної служби України.

"До уваги міжнародних перевізників. Завтра румунські протестувальники планують перекрити КПП "Халмеу-Дьяково", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у четвер вранці, 18 січня, перед пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" з боку Румунії розпочнеться акція місцевих автоперевізників та фермерів. Протестувальники планують перекрити рух вантажівок, тому може бути тимчасово обмежений або заблокований рух вантажного транспорту.

При цьому блокада не стосується руху легкового транспорту та автобусів, уточнили у відомстві.

У митній службі нагадали, що румунські протестувальники вже блокують два пункти пропуску з Україною. Зокрема, "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус – Красноільськ".

"Після отримання офіційного підтвердження блокування пункту пропуску "Халмеу-Дьяково" додатково проінформуємо про роботу п/п та ймовірні терміни страйку", - зазначили у відомстві.