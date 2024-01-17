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18:03 17.01.2024

МВС: Слідчі Нацполіції виявили 28 катівень із моменту деокупації Харківщини

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МВС: Слідчі Нацполіції виявили 28 катівень із моменту деокупації Харківщини

На деокупованій частині Харківської області виявлено 28 катівень, до того ж три з них залишаються незадокументованими через інтенсивні обстріли, що тривають у місцях їх виявлення, повідомляє Міністерство внутрішніх справ (МВС).

"28 катівень з моменту деокупації виявили слідчі Нацполіції на Харківщині. Це найбільша кількість по Україні. Три з них лишаються не задокументованими через те, що розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з рф", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, загалом від початку повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції виявили 88 місць несвободи та катівень на деокупованих територіях, де росіяни незаконно тримали і катували людей.

"Серед найбільших - справа про катівню в Куп’янську. Офіційно потерпілими від рук окупантів у цій катівні визнані 67 людей, однак поліцейським відомо про тортури більше ніж 150 потерпілих. Деяких утримували понад 100 днів", - зазначається в повідомленні.

За даними МВС, серед постраждалих школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств і фермери.

"Наразі завдання слідчих - встановити та ідентифікувати всіх російських військових, "лнр/днрівців" та зрадників-колаборантів, причетних до катування українців, та скерувати ці справи до суду", - зазначено в повідомленні МВС.

 

Теги: #мвс #харківська_область #окупація #катівні

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