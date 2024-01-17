Події

17:06 17.01.2024

У РФ на сьогодні недостатньо резерву, щоб одночасно проводити потужні стратегічні наступальні операції - Скібіцький

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У РФ на сьогодні недостатньо резерву, щоб одночасно проводити потужні стратегічні наступальні операції - Скібіцький

На сьогодні сухопутний компонент, повітряно-десантний компонент збройних сил РФ не здатний проводити стратегічні наступальні операції, може здійснювати штурмові тактичні дії, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У рамках дискусійної програми, організованої проєктом Deciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука в Давосі, Скібіцький заявив, що заходи з мобілізації на території РФ тривають, ворогові вдається поповнювати й відновлювати втрати, яких їм завдають українські сили щодня.

"Але того резерву, який на сьогодні у них є, його недостатньо, щоб одночасно проводити потужні стратегічні наступальні операції - щонайменше 2-3 напрямки, про які сьогодні говорить Путін, чим лякає всю Європу і європейське співтовариство про відкриття другого фронту, наступу тощо. На сьогодні сухопутний компонент, повітряно-десантний компонент збройних сил РФ не здатний проводити стратегічні наступальні операції. Штурмові тактичні дії - так, і це ми бачимо, це вони продовжать, але стратегічні наступальні операції без потужних стратегічних резервів - таке зробити неможливо", - сказав Скібіцький.

Теги: #війна #скібіцький

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