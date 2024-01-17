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15:44 17.01.2024

СБУ розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження і розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в середу.

У СБУ наголошують, що прозора та безперешкодна робота незалежних і професійних ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави.

"Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї підслідності" - зазначають в українській спецслужбі.

 

Теги: #сбу #bihusinfo

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