Досудовим розслідуванням у справі Bihus.infо займуться слідчі ДБР - Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою журналістів Bihus.infо здійснюватиме Державне бюро розслідувань з огляду на ймовірну причетність до злочину співробітників правоохоронного органу, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Офіс генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області (ч. 1 ст. 359 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

"Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ймовірно, причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань", - наголошується в повідомленні.

"Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі генерального прокурора діє "платформа захисту прав журналістів", - сказав генеральний прокурор Андрій Костін, слова якого наводить пресслужба.

Зазначається також, що "спеціальний підрозділ в Офісі генерального прокурора на постійній основі працює над вивченням усіх порушень проти журналістів і забезпечує належне вжиття заходів з метою захисту їх прав і інтересів. У відповідності до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу генпрокурора та медійних і правозахисних організацій відбуваються робочі зустрічі з представниками медіа, на яких ретельно розглядаються усі такі випадки та вживаються необхідні заходи для забезпечення справедливого розслідування та покарання винних осіб".

"Остання зустріч прокурорів та журналістів відбулася в січні 2024 року, а наступну проведуть найближчим часом", - зазначено в повідомленні.