Розпочато розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів Bihus.Info - Офіс генпрокурора

За фактом незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info правоохоронці розпочали ще одне досудове розслідування про перешкоджання професійній діяльності журналістів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У телеграм-каналі зазначається, що наразі Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення недоторканності приватного життя та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 182, ст. 359 КК України).

"Під час досудового розслідування встановлено факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них", - зазначається в повідомленні.

У зв'язку з цим правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) і розпочали досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора за ч. 3 ст. 171 КК України - вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, вчинений службовою особою з використанням свого службового становища.

Наразі проводяться процесуальні та слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомлялося, 16 січня в мережі було оприлюднено аудіо- та відеозаписи, з яких випливає, що нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на ці матеріали, зокрема, заявивши, що за членами його команди нібито стежили близько року, ймовірно, з метою дискредитації.

СБУ 17 січня відкрила кримінальне провадження і розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування і відеозйомки представників Bihus.Info. За цим фактом порушено кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).