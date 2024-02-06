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15:20 06.02.2024

Дії співробітників СБУ зі стеження за представниками ЗМІ неприпустимі, захист незалежності медіа відтепер надпріоритет - Малюк

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Дії співробітників СБУ зі стеження за представниками ЗМІ неприпустимі, захист незалежності медіа відтепер надпріоритет - Малюк

Дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України щодо працівників засобів масової інформації є неприпустимими, і відтепер захист свободи слова та незалежності медіа в Україні буде пріоритетним завданням спецслужби, йдеться в офіційній заяві глави відомства Василя Малюка.

"Викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень", - ідеться в заяві, розміщеній на сайті СБУ у вівторок.

Він наголосив, що СБУ сьогодні робить важливий внесок у захист країни, протидіє і зовнішньому, і внутрішньому ворогу, і заявив, що пишається співробітниками спецслужби, "які виконують реальні бойові задачі, реально ловлять колаборантів та зрадників, реально знищують окупантів та протидіють злочинності".

"Це і є справжнє обличчя дієвої і фахової Служби безпеки. І я як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет! Саме цим наша країна відрізняється від авторитарної росії. І відрізнятиметься надалі", - наголосив Малюк.

Очільник спецслужби також зазначив, що вчинки окремих співробітників "не можуть перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби". "За будь-які незаконні дії має бути покарання", - зауважив він.

Як повідомлялося, 16 січня в мережі було оприлюднено аудіо- та відеозаписи, з яких випливає, що нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на ці матеріали, серед іншого, заявивши, що за членами його команди нібито стежили близько року, ймовірно, з метою дискредитації.

СБУ 17 січня відкрила кримінальне провадження і розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування і відеозйомки представників Bihus.Info. За цим фактом порушено кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Увечері 5 лютого журналісти Bihus.Info оприлюднили власне розслідування. За даними видання, до незаконного стеження за їхніми співробітниками причетні працівники департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. До виходу матеріалу Bihus.Info президент України Володимир Зеленський звільнив начальника ДЗНД Романа Семенченка.

Водночас у СБУ заявили, що за наявною оперативною інформацією серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, опинилися деякі співробітники Bihus.Info. Йдеться про одного з операторів журналістського проєкту.

6 лютого голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що Верховна Рада викликала главу СБУ Василя Малюка для надання роз'яснень у зв'язку з оприлюдненням нових фактів ситуації, пов'язаної з представниками проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info. За його словами, відповідне рішення підтримали 159 народних депутатів на пленарному засіданні 6 лютого.

Теги: #сбу #bihusinfo #малюк

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