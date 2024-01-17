Україна вперше успішно застосувала вночі "гібридну" ППО проєкту FrankenSAM - Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про перше успішне використання в ніч на середу "гібридної" ППО проєкту FrankenSAM - було збито російський "Шахед".

"Проєкти (виробництва гібридних систем ППО - ІФ-У), які ми реалізуємо зі США, ми називаємо FrankenSAM. І я радий повідомити, що одну з цих систем було вперше успішно використано цієї ночі. Ми збили "Шахед" на дистанції 9 кілометрів з висоти 400 метрів. І це перше використання цієї конкретної системи. У "портфоліо" FrankenSAM у нас біля п'яти проєктів. І я радий, що ми вже отримали ці системи на полі бою, захищаючи наше небо, захищаючи наших людей, і вдячний нашим американським партнерам за те, що це відбулося". - сказав Камишін під час дискусії в Українському домі в Давосі.

Міністр наголосив, що на розроблення будь-якої нової системи ППО потрібні роки й роки, це всі розуміють, однак замість того, щоб чекати, Україна та США знайшли інший спосіб. "Ми беремо старі радянські застарілі системи й адаптуємо до цих систем західні ракети, або ми беремо західні пускові установки та ракети й інтегруємо їх у старі радянські застарілі системи. У нас є кілька таких проєктів", - пояснив він.

Наприкінці грудня Камишін повідомив, що перші рішення з "портфеля" проєктів FrankenSAM, які стосуються протиповітряної оборони, вже працюють на полі бою.