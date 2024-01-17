Події

13:41 17.01.2024

Окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області, жертв немає - ОВА

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Російські окупанти в середу завдали ракетних ударів по території Одеської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Окупанти вдарили "Оніксами" по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Ворожі ракети поцілили по сільськогосподарському та аграрному підприємствам. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. На щастя, люди та тварини не постраждали", - написав Кіпер у телеграмі.

 

Теги: #одеська_область #ракетні_удари

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