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12:08 17.01.2024

Мінсоцполітики виступає за допомогу малозабезпеченим сім'ям, у яких є працездатні особи, що не сплачували ЄСВ

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Мінсоцполітики виступає за допомогу малозабезпеченим сім'ям, у яких є працездатні особи, що не сплачували ЄСВ

Міністерство соціальної політики України ініціює надання допомоги малозабезпеченим сім'ям, у яких є працездатні особи, що не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

"Ми зараз реформуємо допомогу малозабезпеченим сім'ям. Уже подали на розгляд уряду постанову Кабінету Міністрів, яка передбачає, що право на отримання допомоги малозабезпеченим отримають ті сім'ї, які на сьогодні такого права не мають. Зокрема, ті сім'ї, в яких є працездатні особи, котрі не сплачували ЄСВ. На сьогодні це умова, з якою сім'я не може податися на таку допомогу", - сказала перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак на пресконференції за результатами роботи Мінсоцполітики за 2023 рік у середу в Києві.

За її словами, таке рішення дасть змогу активно підтримувати і сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які втратили роботу, і сім'ї українських мігрантів, котрі проживали за кордоном і повертаються в Україну. "Завдяки цьому на першому етапі зможуть отримувати фінансову підтримку від держави", - додала Марчак.

Теги: #мінсоцполітики #малозабезпечені

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