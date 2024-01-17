Окупанти обстріляли Середину-Буду й 5 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Середина-Буда і три села Шосткинського району Сумської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в середу.

"Сумська область. Шосткинський район: Середина-Буда - 2 приходи, імовірно, міномет 82 мм; Рожковичі - 20 приходів, імовірно, міномет 120 мм; унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок; Соснівка - 3 приходи, імовірно, ствольна артилерія; Вишеньки - 7 приходів, імовірно, міномет 82 мм", - ідеться в повідомленні.

Також під обстріл потрапили два села Новгород-Сіверського району Чернігівської області, про руйнування не повідомляють.

"Чернігівська область. Новгород-Сіверська громада: Михальчина Слобода - 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм; Грем'яч - 2 приходи, імовірно, міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Загалом за добу нараховано шість обстрілів (39 вибухів) із різних видів озброєння.