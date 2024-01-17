Події

08:46 17.01.2024

Окупанти за добу завдали понад 96 ударів по громадах Запорізької області

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Окупанти за добу завдали понад 96 ударів по громадах Запорізької області

Російські окупанти за добу завдали 96 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в середу вранці.

"За минулу добу окупанти завдали 96 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі.

Малашко уточнив, що окупанти здійснили 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці та Полтавці, а також випустили 4 авіаційні снаряди по Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці.

За даними ОВА, по території Біленького, Новоданилівки, Гуляйполя, Чарівного, Левадного, Щербаків, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню припало 75 артобстрілів.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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