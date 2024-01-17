Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Війська РФ за минулу добу обстріляли з різних видів зброї сім прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілу зазнали Білопільська, Хотинська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Серединно-Будська, Свєська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, у Краснопільській громаді зафіксовано обстріл FPV дрон-камікадзе (1 вибух), мінометні обстріли (18 вибухів), обстріл із гранатомета АГС (12 вибухів) і скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

Повідомляється, що в Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (9 вибухів), також було здійснено обстріл із FPV дрон-камікадзе (1 вибух) та обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів).

Так само в Середино-Будській громаді зафіксовано гранатометний (імовірно, АГС) обстріл (29 вибухів) і мінометний обстріл (1 вибух).

Крім того, окупанти гатили з мінометів по: Шалигинській (4 вибухи), Свеській (1 міна), Хотинській (4 вибухи) та Есманській (7 вибухів) громадах.