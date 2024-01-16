Події

20:03 16.01.2024

Президент України обговорив із прем'єром В'єтнаму можливість активізації двосторонніх контактів між країнами на різних рівнях

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Президент України обговорив із прем'єром В'єтнаму можливість активізації двосторонніх контактів між країнами на різних рівнях

На полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Соціалістичної Республіки В'єтнам Фам Мінь Чинем.

Глава держави подякував В'єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за гуманітарну допомогу нашій країні, повідомила пресслужба президента України.

"Співрозмовники відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, оскільки Україну та В'єтнам поєднують багаторічні зв'язки. Президент закликав В'єтнам підтримати імплементацію пунктів Української формули миру", - зазначено в повідомленні.

Володимир Зеленський і Фам Мінь Чинь обговорили можливість активізації двосторонніх контактів між Україною та В'єтнамом на різних рівнях.

Теги: #давос #зустріч #вєтнам

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