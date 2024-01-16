Путін, його діти та онуки не відпочиватимуть спокійно ні в цьому світі, ні в іншому - Зеленський

Володимир Путін не буде "спокійно відпочивати ні в цьому світі, ні в іншому", сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ні його діти, ні його онуки. Так, ми не терористи, і тому це будуть кримінальні судові процеси, і обов'язково буде відповідальність", - сказав він.

"Відповідальність має бути, тому що після цього терору прийдуть інші повторення, автократії, агресії. Значить, так можна, якщо немає жодних наслідків", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що говорить "про справедливість, а не про відплату. А справедливість має бути у вироках. У конкретних роках і в конкретних місцях, де вони мають провести довгу, дуже вірю в справедливість, довгу багаторічну відпустку".

"Моральний дух утримує бажання українців бути вільними. І за свободу, і за права людей, і за свій вибір, як ти хочеш жити, кого ти хочеш обирати, кого ти хочеш любити, де хочеш відпочивати. Ось за цей вибір, саме за свободу і бореться український народ", - наголосив Зеленський.