Польські перевізники призупинять протест на кордоні до 1 березня - угода

Міністерство інфраструктури Польщі у вівторок підписало угоду з польськими перевізниками-протестувальниками, про припинення ними до 1 березня блокади трьох польсько-українських пунктів пропуску (ПП), яку вони розпочали 6 листопада, повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак у вівторок.

"Ми підписали угоду з представниками польської транспортної галузі, результатом якої буде припинення протестів на автомобільних прикордонних переходах у трьох місцях до 1 березня: "Корчова", "Гребенне", "Дорогуськ", - сказав Климчак.

Як зазначається в релізі на сайті Мінінфраструктури Польщі, сторони уклали взаємні домовленості для створення умов із продовження діяльності, спрямованої на вирішення проблем польської транспортної галузі та відновлення балансу на міжнародному ринку автомобільних перевезень між Польщею та Україною.

Зазначається, що угода містить сім пунктів, серед яких, зокрема: законодавча робота, спрямована на зміну національного законодавства, пропозиції щодо внесення змін до угоди ЄС-Україна, моніторинг виконання досягнутих домовленостей між польською та українською сторонами, зокрема, щодо поліпшення прикордонного оформлення порожніх транспортних засобів з України, посилення системи контролю польських служб із виявлення несанкціонованого транспорту, що не підпадає під дію угоди ЄС-Україна.

У рамках угоди представників Комітету протестувальників було запрошено для роботи до створеної в Мінінфраструктури команди із вирішення проблем на польсько-українському кордоні.

"Сподіваюся, що до 1 березня 2024 року вдасться реалізувати дії, зазначені в підписаній нами угоді. Моя мета - домогтися балансу на міжнародному ринку вантажних автомобільних перевезень між Польщею та Україною і забезпечити відповідний захист інтересів вітчизняних автоперевізників", - заявив Климчак.

Зі свого боку лідер польських протестувальників Рафал Меклер на фейсбук-сторінці після підписання угоди зазначив, що протестувальники розраховують на виконання урядовою стороною взятих зобов'язань і дотримання термінів угоди.

Протест польських перевізників із блокадою ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Хребенне" розпочався 6 листопада, а 22 листопада блокада поширилася на ПП "Шегині - Медика", тоді як незаблокованими залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.