Події

15:10 16.01.2024

Польські перевізники призупинять протест на кордоні до 1 березня - угода

2 хв читати
Польські перевізники призупинять протест на кордоні до 1 березня - угода

Міністерство інфраструктури Польщі у вівторок підписало угоду з польськими перевізниками-протестувальниками, про припинення ними до 1 березня блокади трьох польсько-українських пунктів пропуску (ПП), яку вони розпочали 6 листопада, повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак у вівторок.

"Ми підписали угоду з представниками польської транспортної галузі, результатом якої буде припинення протестів на автомобільних прикордонних переходах у трьох місцях до 1 березня: "Корчова", "Гребенне", "Дорогуськ", - сказав Климчак.

Як зазначається в релізі на сайті Мінінфраструктури Польщі, сторони уклали взаємні домовленості для створення умов із продовження діяльності, спрямованої на вирішення проблем польської транспортної галузі та відновлення балансу на міжнародному ринку автомобільних перевезень між Польщею та Україною.

Зазначається, що угода містить сім пунктів, серед яких, зокрема: законодавча робота, спрямована на зміну національного законодавства, пропозиції щодо внесення змін до угоди ЄС-Україна, моніторинг виконання досягнутих домовленостей між польською та українською сторонами, зокрема, щодо поліпшення прикордонного оформлення порожніх транспортних засобів з України, посилення системи контролю польських служб із виявлення несанкціонованого транспорту, що не підпадає під дію угоди ЄС-Україна.

У рамках угоди представників Комітету протестувальників було запрошено для роботи до створеної в Мінінфраструктури команди із вирішення проблем на польсько-українському кордоні.

"Сподіваюся, що до 1 березня 2024 року вдасться реалізувати дії, зазначені в підписаній нами угоді. Моя мета - домогтися балансу на міжнародному ринку вантажних автомобільних перевезень між Польщею та Україною і забезпечити відповідний захист інтересів вітчизняних автоперевізників", - заявив Климчак.

Зі свого боку лідер польських протестувальників Рафал Меклер на фейсбук-сторінці після підписання угоди зазначив, що протестувальники розраховують на виконання урядовою стороною взятих зобов'язань і дотримання термінів угоди.

Протест польських перевізників із блокадою ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Хребенне" розпочався 6 листопада, а 22 листопада блокада поширилася на ПП "Шегині - Медика", тоді як незаблокованими залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Теги: #блокада #польща #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 16.01.2024
Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

19:31 15.01.2024
Польські аграрії занепокоєні українським імпортом агропродуктів - польський аграрний міністр

Польські аграрії занепокоєні українським імпортом агропродуктів - польський аграрний міністр

19:27 15.01.2024
Кордон із Польщею за 11 міс.-2023 перетнуло у 2,7 раза більше ТЗ із українською реєстрацією, ніж із польською

Кордон із Польщею за 11 міс.-2023 перетнуло у 2,7 раза більше ТЗ із українською реєстрацією, ніж із польською

17:39 15.01.2024
Кулеба: Варто уже замислитися про українсько-польський альянс у рамках ЄС

Кулеба: Варто уже замислитися про українсько-польський альянс у рамках ЄС

14:14 15.01.2024
Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" і "Вікову-де-Сус" заблоковано - Держприкордонслужба України

Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" і "Вікову-де-Сус" заблоковано - Держприкордонслужба України

01:11 15.01.2024
Глава МЗС Польщі вірить, що США та ЄС схвалять пакети допомоги Україні найближчим часом

Глава МЗС Польщі вірить, що США та ЄС схвалять пакети допомоги Україні найближчим часом

15:09 14.01.2024
Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП "Сірет" в Україну - Держприкордонслужба

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП "Сірет" в Україну - Держприкордонслужба

07:20 14.01.2024
Нетаньягу підтвердив намір домогтися закриття кордону між Сектором Гази і Єгиптом

Нетаньягу підтвердив намір домогтися закриття кордону між Сектором Гази і Єгиптом

13:29 13.01.2024
Польща піднімала в повітря військову авіацію під час ранкового ракетного удару РФ по Україні

Польща піднімала в повітря військову авіацію під час ранкового ракетного удару РФ по Україні

00:24 13.01.2024
Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Краще покласти край військовій стратегії Путіна зараз - виступ Зеленського в Давосі

Заклики "не ескалувати ситуацію" коштували життів українських захисників - Зеленський у Давосі

Столтенберг - Зеленському в Давосі: Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли

У двох громадах Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію - голова ОВА

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

ОСТАННЄ

Путін, його діти та онуки не відпочиватимуть спокійно ні в цьому світі, ні в іншому - Зеленський

Краще покласти край військовій стратегії Путіна зараз - виступ Зеленського в Давосі

Заклики "не ескалувати ситуацію" коштували життів українських захисників - Зеленський у Давосі

Столтенберг: Упевнений, що союзники з НАТО продовжать підтримку України, тому що це не благодійність, а інвестиція в нашу безпеку

Неправильно зареєстровані земділянки з 2025 р. визнають безгоспними і передадуть на баланс громад

ВР удосконалила порядок військового обліку та отримання УБД

У Житомирі побудують чотири багатоповерхові будинки для переселенців - Мінреінтеграції

У грудні 2023 року в Україні було вбито або поранено щонайменше 592 мирних жителів через російські обстріли - ООН

Столтенберг - Зеленському в Давосі: Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли

У двох громадах Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА