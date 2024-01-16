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14:30 16.01.2024

У Житомирі побудують чотири багатоповерхові будинки для переселенців - Мінреінтеграції

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У Житомирі за підтримки ЄС збудують чотири багатоповерхові будинки на 116 квартир, які отримають понад 400 переселенців, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на Житомирську міськраду.

"Чотири багатоповерхівки на 116 квартир зведуть у межах програми "Житло для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні", яка фінансується Європейським Союзом і реалізується під управлінням Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Понад 400 внутрішніх переселенців отримають квартири в безоплатне користування", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з проєктом, передбачається будівництво чотирьох чотириповерхових будинків, підведення необхідних інженерних мереж, у підвалі одного з будинків запроєктовано укриття, також усередині кварталу будинків буде облаштовано паркувальні місця, дитячий майданчик і зону відпочинку.

"Квартири - одно- і двокімнатні. Крім того, включено буде оздоблення приміщень, а також меблювання та облаштування побутовою технікою. При цьому всі квартири першого поверху будуть розраховані для можливості проживання в них маломобільних груп", - повідомляють у Мінреінтеграції.

 

Теги: #переселенці #мінреінтеграції

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