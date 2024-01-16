Події

13:21 16.01.2024

У двох громадах Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію - голова ОВА

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У двох громадах Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію - голова ОВА

У Харківській області оголошено обов'язкову евакуацію жителів із Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.

"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", - наводить слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова пресслужба.

За його словами, наразі в цих громадах перебувають 3 043 людини, з них 279 - діти.

Для охочих евакуюватися діє цілодобова гаряча лінія: 0-800-33-92-91.

 

Теги: #евакуація #харківська_область

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