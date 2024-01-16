Армія РФ за добу обстріляла вісім населених пунктів у Сумській і Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

Армія РФ за добу обстріляла переважно з артилерії та мінометів вісім населених пунктів у Сумській і Чернігівській областях, обійшлося без жертв, повідомляється у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у вівторок уранці.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано вісім обстрілів (49 вибухів) із різних видів озброєння", - ідеться у зведенні.

Зокрема, за даними ОК "Північ", у Чернігівській області зазнали обстрілів такі населені пункти: Семенівська громада: Карповичі - чотири приходи, ймовірно ствольна артилерія. Леонівка - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч – п’ять приходів, імовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Клюси - 12 приходів, імовірно АГС".

У Сумській області під вогнем були: Конотопський район: Бояро-Лежачі - 12 приходів, імовірно міномет 120 мм. Шосткинський район: Вовківка - три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Ромашкове – п’ять приходів, імовірно РСЗВ. Зноб-Новгородське - шість приходів, імовірно міномет 120 мм".

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.