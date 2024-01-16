Окупанти за добу двічі обстріляли Куцурубську громаду в Миколаївській області, постраждали жінка і двоє дітей

Окупанти за добу двічі обстріляли Куцурубську громаду в Миколаївській області, постраждали жінка і двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім інформацію про ворожі обстріли станом на 07.00 вівторка.

"Учора, 15 січня, о 08:47 ворог наносив артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 15 січня, о 09:29 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано трьох людей - жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також, повідомив Кім, удень, 15 січня, о 14:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.