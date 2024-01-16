Події

05:58 16.01.2024

Усі спроби РФ дезінформувати світ про можливий витік допомоги США в Україні є фейком - Кулеба

1 хв читати
Усі спроби РФ дезінформувати світ про можливий витік допомоги США в Україні є фейком - Кулеба

Усі спроби РФ дезінформувати світ про можливий витік допомоги США в Україні виявляються фейком, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському телеканалу ABC.
"Кожна спроба Росії дезінформувати світ про ймовірний витік або незаконний обіг американської зброї в інші частини світу... виявлялася фейком. Тож не вірте у фейки, вірте в Україну", - підсумував Кулеба.
Глава МЗС пообіцяв американському суспільству, що "все, що ви нам дасте, буде використане для того, щоб якнайшвидше покласти край цій війні перемогою України".
Крім того, Кулеба попередив, що "час спливає" для Конгресу, щоб ухвалити нову угоду про фінансування збільшення військової допомоги Україні.
Як зазначає телеканал, розслідування, проведені США та Європейським Союзом, не виявили жодних доказів того, що західна військова допомога, відправлена Україні, використовувалася не за призначенням.

Теги: #сша #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:55 16.01.2024
США засудили ракетні удари Ірану по Ербілю

США засудили ракетні удари Ірану по Ербілю

03:40 16.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

23:54 15.01.2024
Небезпека роботи та брак кадрів очолили рейтинг проблем бізнесу - дослідження

Небезпека роботи та брак кадрів очолили рейтинг проблем бізнесу - дослідження

23:38 15.01.2024
Уже двоє загиблих унаслідок теракту в Керецьківській сільраді на Закарпатті

Уже двоє загиблих унаслідок теракту в Керецьківській сільраді на Закарпатті

23:13 15.01.2024
Оновлений законопроєкт про мобілізацію внесуть на розгляд парламенту найближчими тижнями - Міноборони

Оновлений законопроєкт про мобілізацію внесуть на розгляд парламенту найближчими тижнями - Міноборони

22:08 15.01.2024
Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

21:46 15.01.2024
Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

21:31 15.01.2024
Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

20:37 15.01.2024
Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

20:08 15.01.2024
Військові США підтвердили інформацію про ракетний удар хуситів по американському судну

Військові США підтвердили інформацію про ракетний удар хуситів по американському судну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

Іран завдав ударів балістичними ракетами по іракському місту Ербіль поблизу консульства США

Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, троє людей поранені, ще п’ятеро - перебувають під завалами

Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів і два літаки противника

Окупанти за добу двічі обстріляли Куцурубську громаду в Миколаївській області, постраждали жінка і двоє дітей

На південному напрямку Силами спецоперацій знищено ворожий ЗРК "Оса"

Українська авіація за добу атакувала 22 райони скупчення сил противника

Сили оборони стримують ворога на шести напрямках, за добу було 94 зіткнення

Війська РФ за добу здійснили один ракетний, 68 авіаударів, а також 78 обстрілів із РСЗВ

16 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росія може загрожувати кордонам НАТО через три роки - прем'єр-міністр Естонії

Унаслідок ракетного удару по іракському Ербілі, попередньо, загинули чотири мирні жителі

Іран завдав ударів балістичними ракетами по іракському місту Ербіль поблизу консульства США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА