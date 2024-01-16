Усі спроби РФ дезінформувати світ про можливий витік допомоги США в Україні є фейком - Кулеба

Усі спроби РФ дезінформувати світ про можливий витік допомоги США в Україні виявляються фейком, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському телеканалу ABC.

"Кожна спроба Росії дезінформувати світ про ймовірний витік або незаконний обіг американської зброї в інші частини світу... виявлялася фейком. Тож не вірте у фейки, вірте в Україну", - підсумував Кулеба.

Глава МЗС пообіцяв американському суспільству, що "все, що ви нам дасте, буде використане для того, щоб якнайшвидше покласти край цій війні перемогою України".

Крім того, Кулеба попередив, що "час спливає" для Конгресу, щоб ухвалити нову угоду про фінансування збільшення військової допомоги Україні.

Як зазначає телеканал, розслідування, проведені США та Європейським Союзом, не виявили жодних доказів того, що західна військова допомога, відправлена Україні, використовувалася не за призначенням.