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21:31 15.01.2024

Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

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Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

Віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"еАкциз, розмитнення авто в Дії та інші цифрові реформи — що обговорили з Пенні Пріцкер у Давосі. Всесвітній економічний форум і марафон зустрічей команди Мінцифри в розпалі. Познайомився з Пенні Пріцкер, Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України. Розповіли й надихнули пані Пріцкер цифровізацією, defence-tech, Дія.City та Мрією", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Міністр зазначив, що США, крім виділення коштів на потреби України, також допомагають залучати інвестиції приватних компаній.

"Інвестиції — це про win-win підхід, створення робочих місць, розвиток економіки та зростання ВВП. Проте для того, щоб прийшли інвестори, треба створювати сприятливі умови — відкритий ринок, прозору податкову та митну системи", - додав Федоров.

"Зараз команда Мінцифри вже працює над упровадженням еАкцизу, який боротиметься із сірим ринком, та розмитненням авто в Дії, що посилить прозорість роботи митниці", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #сша #обговорення #цифровізація

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