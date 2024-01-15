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19:27 15.01.2024

Кордон із Польщею за 11 міс.-2023 перетнуло у 2,7 раза більше ТЗ із українською реєстрацією, ніж із польською

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Кордон із Польщею за 11 міс.-2023 перетнуло у 2,7 раза більше ТЗ із українською реєстрацією, ніж із польською

Кількість перетинів польського кордону транспортними засобами (ТЗ) із українською реєстрацією за січень-листопад 2023 року становила 362,3 тис., що в 2,7 раза перевищило кількість перетинів ТЗ із польською реєстрацією, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) в понеділок.

Із цієї кількості 68 тис. перетинів здійснили ТЗ із пальним, 15 тис. - із гуманітарними та військовими вантажами. За 11 місяців кількість перетинів українсько-польського кордону ТЗ із українською реєстрацією, що перевозили комерційні вантажі, становила 279 тис., наведено в повідомленні дані Державної митної служби.

Зазначається, що водночас польські перевізники за 11 місяців 2023 року виконали 132 тис. перевезень в Україну.

"У співвідношенні комерційних двосторонніх перевезень між країнами вони займають 33% на ринку, а українські перевізники – 67%. До повномасштабного вторгнення частка ринку двосторонніх перевезень була на рівні 40% і 60% між польськими та українськими перевізниками відповідно", - повідомило Мінвідновлення у фейсбуці.

Кількість перевезень ТЗ із українською реєстрацією зросла, а ТЗ з польською реєстрацією скоротилася під впливом тенденцій, що сформувалися в умовах повномасштабного вторгнення, пояснили в Мінвідновлення.

"Ключова причина зростання кількості перевезень українських компаній - це реакція на наслідки російської збройної агресії. Перевезення палива, гуманітарних і військових вантажів займають близько 20% у загальній структурі всіх перевезень. Водночас українські перевізники виконують рейси по всій Україні. Вони перевозять товари до Харкова, Одеси, Запоріжжя та інших прифронтових регіонів, до яких рейси міжнародних перевізників здебільшого не виконуються з причини безпеки", - наведено в повідомленні слова віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Він наголосив, що критичного впливу на ринок двосторонніх перевезень із Польщею це не мало й угода про "транспортний безвіз" позитивно вплинула на всі сторони домовленостей, що підтверджує Єврокомісія.

У 2022 році кількість перетинів ТЗ із українською реєстрацією була в 1,7 раза більшою, ніж із польською, - 307,3 тис. У 2021 році - в 1,2 раза більшою, 228,6 тис. ТЗ. За даними Мінвідновлення, у 2022 році кількість перетинів кордону ТЗ із українською реєстрацією зросла на 26%, якщо порівняти з попереднім роком, до 307,38 тис. А кількість перетинів кордону ТЗ із польською реєстрацією скоротилася на 5% - до 174,084.

У Мінвідновлення також уточнили, що українська сторона перебуває в постійному контакті з Міністерством інфраструктури Польщі з питань балансу ринку перевезень і недопущення блокади.

У міністерстві нагадали, що наприкінці грудня 2023 року з новою командою Мінінфраструктури Польщі було погоджено перелік заходів для розблокування кордону. Змін поки що не відбулося, незважаючи на те, що українська сторона виконала взяті зобов'язання, запустивши, зокрема, окрему смугу для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

"Через блокаду, яка триває, результати цього заходу побачити неможливо. Щодня польська сторона приймає лише близько 30 вантажівок, тож електронна черга сягає десятків днів очікування", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #авто #польща #кордон

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