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Аварія на "синій" гілці метро виникла через авральне будівництво у 2010 році, - нардеп Бондарєв повідомив, коли відновиться рух поїздів

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Аварія на "синій" гілці метро виникла через авральне будівництво у 2010 році, - нардеп Бондарєв повідомив, коли відновиться рух поїздів

Причиною техногенної аварії на "синій" гілці метро та закриття руху між станціями "Либідська" та "Деміївська" стало авральне будівництво станцій у 2010 році. Через незадовільну якість будівництва поновлення руху поїздів киянам доведеться чекати 6 місяців. Про це заявив народний депутат України Костянтин Бондарєв який провів інспектування аварійної ділянки як член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

"На Комітеті ВР з питань транспорту та інфраструктури піднімалося питання аварійної ділянки метро на Теремки. Провів інспекцію. З'ясував причини, які призвели до аварії, та строки її усунення. Коріння проблеми йде набагато глибше в історію. Станції, які через 10 з лишком років після відкриття потребують ремонту, будувалися поспіхом, з великими труднощами і трагедіями, які замовчувалися. Зараз ситуація на аварійній ділянці стабілізована. Як повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, розробляється проєкт ремонту і паралельно проводяться підготовчі роботи. За приблизними розрахунками, на відновлення руху метро на цій ділянці потрібно близько шести місяців", - повідомив Костянтин Бондарєв.

Нардеп нагадав, що уряд Януковича вирішив використати будівництво метро на Теремки в якості своєї політичної кампанії в Києві, щоб добитися симпатій киян. Тому для уряду Азарова головним було побудувати швидко. А на якість було байдуже. Хоча це одна з найскладніших ділянок для будівництва метро. Між "Либідською" та "Деміївською" проходить русло річки Либідь і ґрунти навколо насичені водою.

За словами Бондарєва, через складність ділянки механізований тунелепрохідницький щит опинився під водою, і  тунелі добудовувалися практично вручну.

"Під час будівництва у призабійній зоні щита через викид пливуну загинули двоє метробудівців. Але трагедія старанно замовчувалася, а добудова метро на Теремки продовжувалося авральними темпами. В підсумку в цьому місці найгірша якість збірки тюбінгів тунелів серед всього київського метрополітену. І саме тут утворилися тріщини, через які зараз закрили метро", - зазначив Бондарєв. 

Костянтин Бондарєв вважає, що винних потрібно притягнути до відповідальності, а під час ремонтних робіт ретельно контролювати їхню якість.

"Азарова тепер навряд чи посадиш за цю історію. Але можна спитати з Попова, який був тоді головою КМДА. Якщо ці факти підтвердяться, я ініціюю кримінальне провадження проти Попова. І на майбутнє. Потрібен буде ретельний контроль, щоб підрядник під час ремонту застосовував найсучасніші технології будівництва тунелів. Тоді подібні ситуації надалі будуть виключені", - наголосив Костянтин Бондарєв.

 

Теги: #метро #теремки #деміївська #либідська

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