Події

11:37 28.02.2025

На станції метро "Теремки" в Києві відновить роботу другий вихід

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В суботу, 1 березня, на станції метро "Теремки" в Києві відновить роботу другий вихід, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Вестибюль № 1 станції, що в напрямку ТРЦ "Магелан", працюватиме з 5:47 до 22:22. Вестибюль № 2 працює без змін: з 5:50 до 22:25", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі без винятку вестибюлі.

Теги: #теремки #метро #відновлення

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