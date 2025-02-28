На станції метро "Теремки" в Києві відновить роботу другий вихід

В суботу, 1 березня, на станції метро "Теремки" в Києві відновить роботу другий вихід, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Вестибюль № 1 станції, що в напрямку ТРЦ "Магелан", працюватиме з 5:47 до 22:22. Вестибюль № 2 працює без змін: з 5:50 до 22:25", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі без винятку вестибюлі.