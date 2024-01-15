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17:36 15.01.2024

ЄС готує місію з безпеки судноплавства в Червоному морі

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ЄС готує місію з безпеки судноплавства в Червоному морі

ЄС вважає неприпустимими атаки хуситів на торговельні судна в Червоному морі, взаємодіє зі своїми міжнародними партнерами, щоб гарантувати безпеку судноплавства в регіоні, заявив Петер Стано, прессекретар глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Те, що відбувається в Червоному морі, - це нічим не виправдані атаки, які порушують міжнародне право. Вони спрямовані проти торговельних суден. Це неприпустимо. Рада Безпеки ООН це рішуче засудила і зажадала припинення таких дій. Ми твердо дотримуємося резолюції Ради безпеки", - сказав Стано в понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Він відповідав на запитання про те, що своїми діями хусити нібито домагаються припинення вогню в Секторі Гази. За його словами, цим не можна виправдовувати напади на торговельні судна, і Євросоюз взаємодіє зі своїми міжнародними партнерами, щоб гарантувати безпеку судноплавства в Червоному морі. Деякі держави-члени ЄС беруть участь у військово-морській місії США Prosperity Guardian.

При цьому Стано був лаконічним, говорячи про власну місію ЄС у Червоному морі, запропоновану Боррелем на початку року. Він пояснив, що процедура обговорення цієї пропозиції тільки розпочалася. "Рішення ухвалювати державам-членам, і процедура конфіденційна. Ми не висловлюємося щодо позицій держав-членів, особливо до обговорення на Раді (ЄС)", - сказав прессекретар у відповідь на прохання прокоментувати відмову Іспанії брати участь у майбутній європейській військовій місії.

Раніше європейські ЗМІ повідомляли, що ЄС має намір відправити до Червоного моря кілька кораблів, однак ця ініціатива поки що перебуває на стадії розгляду. Зазначалося, що, за початковими планами, ця операція триватиме один рік, у ній візьмуть участь щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО і посилені можливостями ведення розвідки, а також кібернетичної, супутникової та інформаційної протидії.

Теги: #єс #червоне_море

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