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20:23 14.01.2024

Ігнат: Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ для протидії російським повітряним атакам

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Ігнат: Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ для протидії російським повітряним атакам

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат запропонував місцевим громадам закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту від ворожих ракет і дронів у цивільних виробників.

"Це стандартна практика (протидія ворожим повітряним атакам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби - ІФ-У). У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ", - сказав він в ефірі національного телемарафону "UAразом" у неділю.

За його словами, нині в цьому напрямі ведеться активна робота.

"І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю ж не купиш - стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти - це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі", - заявив Ігнат.

Він додав, що зараз керівники певних компаній уже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об'єкти.

"Це вже робиться... За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога", - заявив речник Повітряних сил.

 

 

Теги: #закупівлі #реб #ігнат

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