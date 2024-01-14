Події

18:58 14.01.2024

Дитячу кімнату в торговельному центрі "Космополіт" у Києві підпалила семирічна дитина - поліція

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Дитячу кімнату в торговельному центрі "Космополіт" у Києві підпалила семирічна дитина - поліція

Дитячу кімнату в столичному торговельному центрі "Космополіт" підпалила семирічна дитина, повідомляє поліція Києва.

"Пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який скоїв 7-річний хлопчик - відвідувач парку розваг. Батьки разом із дитиною запрошені до Солом'янського управління поліції для надання свідчень", - йдеться в повідомленні поліції Києва у фейсбуці в неділю.

Як повідомлялося, через пожежу в ТРЦ у суботу евакуювали понад двісті людей. Є троє постраждалих.

"За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна", - інформує поліція.

 

Теги: #тц #київ #поліція #підпал

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