У Копенгагені відбулася церемонія зречення королеви Данії Маргрете II з престолу, данським королем стає її старший син Фредерік Х

Королева Данії Маргрете II в неділю зреклася престолу на користь свого старшого сина Фредеріка, який стає королем Фредеріком X.

Урочиста церемонія підписання зречення відбулася в Копенгагені в присутності членів державної ради - зборів міністрів, на яких головує монарх. Попри те, що підписання зречення вже знаменує перехід влади від матері до сина, підданим данської корони про нового короля трохи пізніше оголосить з балкона палацу Крістіансборг у Копенгагені прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

За попередніми оцінками данської поліції, у Копенгагені на урочистості з нагоди передання влади зібралося до 100 тис. осіб.

На честь нового короля в гавані данської столиці пролунає салют - тричі по 27 пострілів із чотирьох гармат, а пізно ввечері в копенгагенському парку розваг "Сади Тіволі" буде організовано шоу феєрверків.

Церемонії коронації в данській традиції не передбачено.

Маргрете II стала першим за 900 років данським монархом, який зрікся престолу. До неї 1146 року лише данський король Ерік III Добрий добровільно залишив трон і пішов у монастир.

Королева Маргрете перебувала на данському троні з 14 січня 1972 року. Вона зійшла на престол після смерті свого батька короля Фредеріка IX. Про готовність зректися вона оголосила в новорічній промові 31 грудня 2023 року. Це стало несподіванкою як для жителів країни, так і для вищих данських політичних кіл, зокрема й для прем'єр-міністра Метте Фредеріксен. Згідно з даними видання "Берлінгске" з оточення данського королівського двору, за три дні до новорічної промови Маргрете попередила про ухвалене рішення лише своїх синів Фредеріка та Йоахіма.

Данська монархія є найстарішою в Європі, вона бере початок з Х століття.