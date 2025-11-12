Інтерфакс-Україна
Події
02:55 12.11.2025

Данія погодила новий пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд крон

1 хв читати

Уряд Данії та профільний парламентський комітет у вівторок узгодили деталі 28-го пакета військової допомоги для України загальною вартістю 1,4 мільярда данських крон (близько 217 мільйонів доларів), повідомили у міністерстві оборони країни.

Новий пакет передбачає додаткове фінансування "данської моделі" - програми спільного виробництва зброї в Україні - у розмірі 100 мільйонів крон.

Ще понад 370 мільйонів крон буде спрямовано на ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, а 80 мільйонів крон - на закупівлю пального через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

"За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи PURL", - сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Джерело: https://www.fmn.dk/da/nyheder/2025/finansielle-donationer-skal-styrke-ukraines-kamp-mod-rusland/

Теги: #данія #військова #допомога

